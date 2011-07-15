Yannick Lejeune

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  • En kiosque

    Petit résumé (en cours d’écriture) des magazines pour lesquels j’ai écrit :

    DANS BÉDÉKA (2004-2005)

    L’expérience Bédéka est ma première incursion dans l’univers de la presse magazine BD. J’y ai rencontré pas mal de gens qui sont aujourd’hui des camarades. Parmi ceux-là, le rédac-chef de la seconde période du magazine, Nicolas Adolphi, avec qui j’ai travaillé dans l’univers du web par la suite et qui est devenu mon ami pour toujours.

    Quelques productions notables dans Bédéka :

    Interviews

    • N°02 – Marvellous Marvel ! – Interview de Joe Quesada qui en profita pour m’offrir un magnifique cadeau d’anniversaire au Lutetia et de Chris Claremont… Chris Claremont quoi ! Le père des X-Men, époque sacrée !
    • N°03 – Rhââ Gotlib – Interview de Marcel Gotlib réalisée chez lui, un immense souvenir.
    • N°04 – Jeph Loeb, le super–héros du scénarioJeph Loeb, monsieur Batman Long Halloween (mais aussi Smallville), rencontre un peu avant la mort de son talentueux fils, triste occasion de nos derniers contacts par la suite.
    • N°10 – Mike Mignola, un garçon d’enferMike Mignola dans un hotel, pour le thé, grâce à mon pote Thierry Mornet.
    • N°11 – Alan Moore, le magicien du comics – Une interview avec Alan Moore par téléphone qui devait durer 45mn et qui a finalement duré presque 2h, la dernière partie étant une discussion totalement débridée sur l’occultisme. Magique. Mythique.
    • N°12 – Jeff Smith, auteur d’une série vraiment trop bonneJeff Smith, l’excellent Papa de Bone, par téléphone aussi.
    • N°14 – Stan Lee 2005Stan Lee en train de me parler de ses projets pour Pamela Anderson, surréaliste…
    • N°17 – Ric Hochet, 50 ans au Tibet – Rencontre avec Tibet, une interview qui sonnait étrange parmi tous ces auteurs de comics, mais quel grand monsieur.
    • N°19 – Jean–David Morvan, dossier SFJean-David Morvan répondant avec précision à mes questions sur la culture SF, par téléphone, tout en finissant les niveaux de je-ne-sais-plus-quel-jeu vidéo et en faisant autre chose, Jean-David n’est pas totalement humain.

    Dossiers (ce qui est assez amusant, c’est que les sujets sont encore d’actualité)

    • N°07 – Superman–Spirou VS Pikachu–Sangoku – Un dossier sur la BD fusion et sur les ponts entre comics et manga.
    • N°15 – Avec l’épisode III, de la BD, tu liras – Un dossier spécial BD Star Wars avec interviews de Jan Duursema, Ron Marz, John Ostrander
    • N°17 – A suivre… Peut–être…  – Une enquête sur les BD qui s’arrêtent au tome 1, qui n’ont jamais de suite ou qui ne sont pas finies. 
    • N°18 – Voyage dans la blogosphère… – Un premier article dans lequel j’essayais de montrer la diversité de la blogosphère et de mettre en avant les talents qu’on y trouvait. Je pense que tous ceux repérés dans cet article ont été édités depuis.

    A tout cela se sont ajoutés quelques articles divers (S’offrir une planche originale de comics, Où trouver de l’occasion ?…), des participations aux dossiers communs sur Angoulême, la SF et surtout, plus d’une centaine de critiques d’albums, toutes positives, à part une, car je ne souhaitais parler que d’albums que j’avais envie de défendre.

     

  • Un peu de moi dans la presse

    Télévision :

    • GameOne – Débat – 23/01/2013 – Lien
      Le débat de GameOne – Où en est la BD au 21eme siécle ?
    • France 3 Poitou-Charentes – Interview – 29/2/2012 – Lien
      Entretiens autour du numérique et de la bande dessinée – La BD numérique chez Delcourt
    • France 5 – Interview – 11/20/2011
      Entrée libre – Sujet sur 3″ de Marc-Antoine Mathieu
    • Public Sénat – Interview – 13/10/2008
    • Parlons Blogs – Les Blogs BD
    • LCI – Interview – 31/1/2008
      LCI est à vous – Les Blogs BD 
    • France 3 – Sujet – 26/1/2008
      Soir 3 – Les Blogs BD 
    • Canal+ – Plateau en direct – 2/11/2007
      L’édition spéciale – Débat sur Facebook
    • Canal+ – Sujet – 2/11/2007
      +Clair – La diffusion virale de la vidéo de l’éxécution de Saddam Hussein
    • Canal+ – Sujet – 6/1/2007
      +Clair – Les fils RSS 
    • France 5 – Interview – 28/05/2006
      Le journal du blogue – Les Blogs BD 
    • France 2 – Sujet – 28/11/2004
      Journal de 20 heures – Sujet sur les téléphones photos et les moblogs 

    Radios :

    • France Inter – Citation – 19/12/2015 – Lien 
      La libraire francophone – En tant qu’éditeur de Stéphane de Groodt
    • France Culture – Interview – 7/03/2014 – Lien
      Pixel – L’absence des femmes dans les cursus et les métiers scientifiques 
    • France Culture – Interview – 04/10/2014 – Lien
      Un autre jour est possible – Revues BD : Lewis Trondheim, Yannick Lejeune, Sylvain Ricard
    • RCF – Interview par Damien Leboulanger – 12/02/2013
      L’invité du soir – La bande dessinée numérique
    • Le Mouv – Interview – 07/01/2013 – Lien
      La Morinade – En tant que scénariste de l’album Idées reçues et corrigées
    • RCF – Interview par Michel Bonnet – 
      Le kiosque à BD – En tant que scénariste de l’album Idées reçues et corrigées
    • Radio Primitive  – Interview par Patrick Van Langenhoven –
       – En tant que scénariste de l’album Idées reçues et corrigées
    • RFO – Interview – 
       – En tant que scénariste de l’album Idées reçues et corrigées
    • Le Mouv – Interview par Philippe Dana – 4/12/2012 – Lien
    • Le Midi2 – En tant que scénariste de l’album Idées reçues et corrigées
    • Fréquence Protestante
    • RFI – Interview – 4/2/2011 – Lien
             Atelier des médias –  Mondoblog – Le Festiblog 2011
    • France Inter – Interview – 4/2/2011 – Lien
      Le zoom de la rédaction – « Quel avenir pour Apple sans Steve Jobs ? »
    • Fréquence Protestante
    • Le Mouv – Interview – 16/10/2006
      Le Buzz – Le Festiblog 2006
    • Europe 2

    Presse Quotidienne Régionale & Magazines Papier :

    • Var Matin & Nice Matin – Citation – 16/1/2014
      La revue BD Papier
    • Aujourd’hui en France – Citation – 29/9/2013
      Blogueurs BD en Papier
    • Le Monde – Citation – 16/5/2012
      « Le « data scientist » une espèce très convoitée » – Lien 
    • Stratégies – Citation – 16/5/2012
      « Le numérique au coeur des nouveaux cursus » 
    • Stratégies – Citation – 3/5/2012 – Lien
      « Le community management en mode crise »
    • Direct Matin – Interview courte – 5/3/2012
      « SUP’Internet : le web sous toutes ses coutures » 
    • Stratégies – Citation – 17/11/2011 – Lien
      « Rentrée en fanfare pour les écoles du web » 
    • Le Courrier de l’Est – Citation – 28/1/2009
      « Les dessinateurs envahissent la blogosphère »
    • Stratégies – Citation – 22/1/2009 – Lien
      « Blogueurs en série »
    • Ouest France – Interview – 9/6/2008 – « Peut-on gagner de l’argent avec son blog ? »
    • Zoo
    • Livres Hebdo
    • Livres Hebdo
    • Le Parisien
    • Ouest France
    • Courrier Cadres – Citation – 03/2008 – « Pouvoir d’achat, 10 moyens pour gagner plus »
    • Programmez! – Citation et Interview – 11/2003 – « 3IE, une pépinière de talents » 
    • Bang

    Medias internet :

    • Campus Channel – Citation – 11/02/2016
      Article sur la féminisation des écoles d’ingénieur
    • Parutions.com – Citation – 30/09/2013 – Lien
      Papier
    • Atlantico – Interview – 10/7/2013 – Lien
      « Popeye et les épinards, c’était faux… petit tour des mythes scientifiques qui ont la dent dure »
    • Kelformation – Citations – 4/5/2012 – Lien
      « Ecoles du Web: elles forment les professionnels de l’Internet « 
    • Leparisien.fr – Citations – 20/1/2012 – Lien
      « Le FBI ferme Megaupload, la contre-attaque s’organise »
    • Leparisien.fr – Interview – 201/1/2012 – Lien
      Fermeture de Megaupload : «Un beau coup de communication du FBI» 
    • LExpress.fr – Citation – 1/12/2005 – Lien
      Le Festiblog fête les blogs BD
    • Journal du Net – Interview – 4/2/2011 – Lien
      « L’iPhone satisfait Yannick LeJeune (Ionis Education Group) mais il est attiré par Windows Phone »
    • Europe1.fr – Citation – 26/1/2011 – Lien
      « La BD numérique cartonne »
    • LePoint.fr – Citation – 27/9/2010 – Lien
      Le phénomène des Blogs BD
    • OuestFrance.fr – Interview – 30/1/2010 – Lien
      « Lire une BD sur un portable, pas si simple ! »
    • Ecrans.fr, le podcast – Interview – Lien
      « Les blogs BD, Diaspora et Bed Intruder »
    • SFR Jeunes Talents – Interview – 2009
      « Blogs BD : les bulles Internet » 
    • Courrier Cadres – Interview – 23/2/2009 – Lien
      « La BD numérique, un secteur qui explose » 
    • ActuaBD – Citation – Lien
      « La Cité internationale de la BD explore le virtuel »
    • Journal du Net – Interview – 29/9/2008 – Lien
      « Les sites Web de l’Epita et de l’Epitech sont refondus régulièrement pour coller à leurs cibles »
    • 20minutes.com – Citation – 26/9/2008 – Lien
      « Pas de blog sans commentaires, pas de festival sans commentateurs » 
    • Psychologies.com – Portrait – 16/9/2008 – Lien
      « Portrait de blogueurs – Yannick Lejeune » 
    • CapCampus – Interview – 28/04/2007 – Lien
      « A la découverte de Tendances Capitale(s) »
    • LExpress.fr – Citation – 1/12/2005 – Lien
      « Des bulles plein les blogs »
    • Journal du Net – Interview – 11/09/2003
      « 11 septembre : deux ans après, ce qui a changé dans les entreprises »
    • 01Net – Interview – 5/4/2002 – Lien
      « Des compétences toujours convoitées » 

    Blogs :

    • Microsoft pour l’Education – Interview – Lien
      « Mieux collaborer grâce à Office 365 : l’exemple du groupe IONIS »
    • Qapa – Interview – Lien
      « Interview RH : Yannick Lejeune »
    • Echos Art – Interview – Lien
      « Je veux que les éditeurs se mettent à faire de la BD numérique ! »
    • Comptoir de la BD – Interview – Lien et Lien
      « Yannick Lejeune, du Festiblog à Delcourt (part1) »
      « Delcourt se dévoile sur la BD numérique (part 2) »
    • Phylacterium – Interview – 24/11/2009 – Lien
      « Interview de Yannick Lejeune – Organisateur du Festiblog »
    • Be a creative sponge – Interview – 9/11/2009 – Lien
      Three questions to Yannick Lejeune 

     

  • Conférences et interventions

    J’interviens régulièrement en temps que conférencier, speaker, intervenant ou animateur.

    Mes sujets de prédilections :

    • Le marketing online, le web 2.0 et les réseaux sociaux
    • Les TIC et l’Innovation
    • Les générations Y et Z
    • La Bande Dessinée (franco-belge, comics…)
    • L’édition numérique

     2015 :

    • La BD numérique
      Pulp Festival
      avec Julien Falgas ###
      11 avril 2013 – La ferme du buisson

    2013 :

    • Les dernières innovations numériques façon Pecha Kucha
      Les assises du livre numérique
      avec Simon Kansara (MediaEntity)
      4 novembre 2013 – Syndicat National de l’Edition

     

    • Le numérique, vecteur essentiel du changement
      L’université de la Terre
      avec Natalie Rastoin (Ogilvy), Arnaud de Saint-Simon (Psychologies), Bertin Nahum (Medtech) et Nicolas Arpagian (prospective stratégique)
      27 avril 2013 – Unesco

    2012 :

    • Débat « La BD à l’ère du numérique »
      Festival Parizone@Dream
      avec Balak, Xavier Guilbert et Sebastien Naeco
      9 juin 2012 – la Gaîté Lyrique – Paris
    • C’est quoi un entrepreneur ?
      Forum des entrepreneurs – 100 000 entrepreneurs
      17 mars 2012 – collège Courteline

     

    2011 :

      • Rencontre « Les appels à projets des éditeurs »
        Université d’été de la Bande Dessinée
        avec Arnaud Bauer de Manolosanctis
        7 juillet 2011 – Cité internationale de la bande dessinée et de l’image – Angoulême

     

      • Rencontre « Blog, webcomics, espaces de création, d’édition et de communication ? » (animateur)
        Université d’été de la Bande Dessinée
        avec Thomas Cadène (Les Autres gens), Olivier Jouvray (auteur) et Wandrille (auteur, éditeur)
        7 juillet 2011 – Cité internationale de la bande dessinée et de l’image – Angoulême

     

      • Rencontre « Des bulles sur le web avec Pénélope Bagieu, Lucile Gomez et Julie Maroh » (animateur)
        Les territoires de la bande dessinée
        avec Pénélope Bagieu, Lucile Gomez et Julie Maroh
        17 juin 2011 – Centre Pompidou – Paris

     

    • Table ronde « Génération Y et Z, évolution du management de la fonction IT ? »
      Soirée entreprises EPITECH
      22 mars 2011 – Epitech – Marseille
    • Table ronde « La BD numérique, Quelle offre, quels supports, quelle diffusion ? »
      Salon du Livre 2011
      avec Thomas Cadène (Les Autres Gens), Antoine-Louis Dujardin (Dupuis), Catherine Pavie (IGS-CP) et Allison Reber (Avé!Comics)
      21 mars 2011 – Porte de Versailles – Paris

    2010 :

    • Conférence « Le Comportements des jeunes »
      Colloque Union des Grandes Ecoles Indépendantes : les TICE dans les Grandes Ecoles
      25 novembre 2010 – Ecole Polytechnique Féminine 
       
    • Conférence « La bande dessinée numérique, quels changements pour les éditeurs ? »
      Journée Atelier du livre « La bande dessinée entre héritage et révolution numérique » organisée par la cité internationale de la bande dessinée et de l’image
      5 octobre 2010 – Bibliothèque Nationale de France

    2009 :

    • Table ronde « Quelle fiabilité des modèles économiques et contractuels de publication en ligne sans éditeur ? »
      Journée « la bande dessinée dans l’univers numérique :quels modes d’exploitation ? quels droits et quels contrats ? » organisée par la Cité internationale de la bande dessinée
      avec Arnaud Bauer (manolosanctis) et Alix Lépinay (ex-communication Ankama)
      24 novembre 2009 – Cité des sciences et de l’industrie
    • Table ronde « Vers une évolution du métier d’éditeur et des relations contractuelles entre les auteurs et les éditeurs ? »
      Journée « la bande dessinée dans l’univers numérique :quels modes d’exploitation ? quels droits et quels contrats ? » organisée par la Cité internationale de la bande dessinée
      avec Valérie Barthez (SGDL), Olivier Cazeneuve (juriste), Pierre Gioux (avocat), Anthony Maréchal (Foolstrip), Emmanuel de Rengervé (SNAC), Claudia Zimmer (Ave !Comics)
      24 novembre 2009 – Cité des sciences et de l’industrie
      • Table ronde « Blogueur : Artiste de la Crise ? »
        Salon de l’Internet
        avec Eric Briones (Darkplanneur), Myriam Chiaramonti (Productrice), Olivier Missir (Marathon), Benjamin Legren (WAT), Cyril Skinazy (ZeroTV) et Pierre Yves Devroute (ICWA)
        22 mars 2009 – Porte de Versailles

     

      • Conférence « Formalisation et gestion du patrimoine connaissance (Blog, CMS et réseaux sociaux) »
        Salon Documation – Intracom 2009
        avec Olivier Creiche de SixApart.
        2 mars 2009 – CNIT – La Défense
      • Session « Microsoft Expression »

     

      • Table ronde « Le Marketing 2.0″, intervention sur le self-branding »
        Cycle de conférence Semaine de la publicité
        ISEG Paris

     

    • « La Bande Dessinée Numérique »
      Rencontres professionnelles du Festival d’Angoulême
      janvier 2009

    2008 :

      • Conférence « Innovez avec Silverlight et la gamme Expression »
        Wygday
        22 mai 2008

     

      • Session « Nouveautés et prise en main d’Expression Web pour réaliser un site de news »
        Microsoft Techdays 2008
        20 mars 2008 – Palais des congrès de Paris

     

      • Session « Conformité, Accessibilité et utilisabilité avec Microsoft Expression Web et ASP.NET »
        Microsoft Techdays 2008
        20 mars 2008 – Palais des congrès de Paris 

     

      • Table ronde « BD et mang@, la bulle numérique »
        Salon du Livre
        avec Pénélope Bagieu, Didier Borg (KSTR) et Vincent Demons (Foolstrip), animée par Bertrand Morisset 
        18 mars 2008 – Porte de Versailles

     

      • Microsoft Expression
        Microsoft Techdays 2008

     

    • Accessibilité
      Microsoft Techdays 2008

    2007 :

    • Table-Ronde « Pourquoi se raconter sur un blog fait du bien ? » (animateur)
      Festival de Romans 2007 
      avec Psychologies.com
      2007 –  
    • Session « Windows Live@Edu »
      Microsoft Techdays 2007
      avec Marine Peersman (Microsoft)
      1er février 2007 – 

    2006 :

    • Conférence « Internet et les nouvelles techniques pour la BD »
      Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême
      28 janvier 2006 – Pavillon Jeunes Talents

    2004 :

    • Table ronde « L’intelligence ambiante » (animateur)
      Fête de l’internet mobile
      23 septembre 2004 – L’échangeur

    2003 :

    • Table ronde « Cinéma et multimédia dans les écoles »
      Festival Web and Film du Touquet
      16 novembre 2003

    2002 :

      • Table ronde « Les métiers de la création internet »
        Festival Web and Film du Touquet
        16 novembre 2002

     

      • Table ronde « Intelligence et vie artificielles : que devient l’homme face à la machine ? »
        Universités de la communication d’Hourtin
        28 août 2002 – Hourtin

     

      • Table ronde « La mobilité et le sans-fil »
        Soirée de l’association Network-Angels et de la CCIP
        23 mai 2002 – Bourse de commerce de Paris

     

      • Table ronde « L’internet du futur sera-t-il un internet ? »
        Conférence organisée par la FING dans le cadre de Net 2002
        avec Jean-Michel Cornu (FING), Alain Arnoult (Renault)
        26 mars 2002 – Porte de Versailles

     

      • Table ronde « Le Peer To Peer »
        Cyber Rond Point de la bourse de commerce CCIP
        7 mars 2002 – Bourse de commerce de Paris

     

    • Conférence « Les systèmes mobiles hors réseaux mobiles »
      Première réunion du groupe nomadisme : Paysage technologique
      26 février 2002

    2001 :

    • Table ronde « Adapter le système d’information de l’entreprise aux usages nomades »
      Salon Mobile Office 2001
      6 décembre 2001

  • Bienvenu ou Bienvenue ?

    Puisque la faute se retrouve dans la vidéo Social Media Revolution 2 publiée il y a quelques jours sur ce blog et que l’on vient de me demander la règle, je la rappelle au cas où…

    « Bienvenue à » toujours avec un e même si la suite est au masculin ou au pluriel !

    • « Bienvenue sur mon site »
    • « Bienvenue à un garçon super beau »

    Cela ne s’accorde pas car cela veut dire en fait :

    • « Je vous souhaite la bienvenue sur mon site »
    • « Je souhaite la bienvenue à un garçon super beau »

    Il faut juste se souvenir que si c’est le premier mot, c’est toujours « Bienvenue » sans accord car c’est « bienvenue » en tant que nom (la bienvenue). Et cela marche tout le temps, on écrit bien « Bienvenue à vous », même au pluriel, car cela vient de « Je vous souhaite la Bienvenue« .

    Mais attention, ce n’est pas pareil si c’est « bienvenu » en temps que substantif, là, on accorde :

    • « Soyez le bienvenu »
    • « Soyez la bienvenue »
    • « Soyez les bienvenus »

    On accorde aussi si c’est un adjectif :

    • « Cet argent est bienvenu »
    • « Cette décision est bienvenue »
    • « Vous êtes toujours bienvenus »

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    Yannick

  • Faire partie ou faire parti, mais enfin…

    C’est pourtant simple c’est faire partie avec un E comme dans une partie parce que « faire partie » c’est « être une partie » alors que faire parti, ça serait plus du genre « être un parti » ce qui ne voudrait pas dire grand chose la plupart du temps. 

    Impaussible-pas-francais

    Oui ça m’énerve, le pire c’est l’aplomb de ceux qui me disent que ça s’accorde, genre « Ils font partis »…Feraient mieux de partir ceux-là.

    Donc les gars, les filles, si vous doutez « faire partie de quelque chose » est une expression idiomatique qui veut dire : être une partie de quelque chose. On peut conjuguer le verbe « faire » mais le nom « partie » est ici invariable.

    (la photo est un t-shirt LaFraise et a été récupérée sur Bgpt)

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  • Bande Dessinée – BD

    En Bande Dessinée, je suis :

    • Directeur de Collection aux éditions Delcourt
    • Scénariste
    • Créateur et organisateur du Festiblog
    • Chroniqueur BD pour la presse spécialisée

     

    1) Directeur de collection chez Delcourt

    En juillet 2009, j’ai rejoint l’équipe des éditions Delcourt en tant que directeur de collection (ont dit aussi éditeur externe). Depuis, j’ai suivi des projets très différents et travaillé avec de nombreux auteurs que j’adore. Je ne m’occupe que d’un petit nombre d’albums afin de pouvoir y apporter toute mon attention. Parrallèlement, je mène pour les éditions Delcourt la réflexion sur la création numérique, un cheminement que j’ai entamé avec l’album hybride papier/numérique 3 secondes.

    Les albums dont je suis l’éditeur :

    • Hors Collection : 3 secondes de Marc-Antoine Mathieu, Idées reçues et corrigées d’Eric Dérian, Y. Lejeune et Jean-Philippe Peyraud (cf ci-dessous).
    • Collection Mirages : La page blanche de Boulet et Pénélope Bagieu.
    • Collection Humour de Rire : L’actu en patates (tomes 1 et 2) de Martin Vidberg, Les petites histoires viriles de Jeromeuh, Les ordinateurs – manuel de survie de Lapuss et Danilo Loizeda, Le couple – manuel de survie de Ced et Lychen.

    Actuellement, je travaille avec joie sur les prochains albums de Marie Pavlenko et Teresa Valero, Cédric Mayen et Arnaud Tribout, Lucile Gomez, Fabien Toulmé…

    Même si j’ai déjà quelques projets en cours, je suis toujours à la recherche de projets BD, de scénaristes ou de dessinateurs de talents. N’hésitez pas à m’envoyer vos projets par email.

    2) Scénariste

    Mon premier album « Idées reçues et corrigées » (7 novembre 2012) a été l’occasion de me confronter à l’écriture de scénarios. Pour cela, j’ai eu la chance d’être aidé par mon grand ami Eric « Turalo » Dérian qui a un peu plus de 20 ans de métier derrière lui. Pour mettre nos idées en image, j’ai également eu le plaisir de voir le projet accepté par Jean-Philippe Peyraud, dessinateur de nombreux albums que j’adore.

    3) Créateur et organisateur du Festiblog

    En 2005, j’ai créé le Festival des Blogs BD et du Webcomics, plus communément appelé le Festiblog. Cet événement vise à permettre la rencontre « In Real Life » entre les auteurs de BD en ligne et leurs lecteurs. La découverte se fait principalement au travers de nombreuses séances de dédicaces et de diverses animations (concours de dessin, expositions de planche de BD, etc…). J’ai voulu cet événement à l’image des relations dans la blogosphère BD : gratuit, direct, et grand public. Il est organisé à titre bénévole, toute l’aide des sponsors est investie dans l’accueil des auteurs et du public. Depuis 3 ans, Michael Cesneau co-organise l’événement à mes cotés, et depuis 2 ans, l’équipe a trouvé sa forme finale avec l’arrivée d’Anais Zeiliger. A eux s’ajoute une douzaine d’amis pendant les 2 jours du Festival. En 2009, nous avons reçu près de 200 dessinateurs et environ 7000 visiteurs.

    4) Chroniqueur BD pour la presse spécialisée

    Jusqu’ici, j’aurais écrit sur la BD dans Bédéka, Bulldozer, dBD, Zoo. Je continue à écrire dans ce dernier.

    Il y a dans ce parcours de magnifiques rencontres, par livres interposés bien sûr, mais surtout en personne. Parmi celles-là, et de manière non exhaustive, j’ai eu la chance de longuement interviewer Alan Moore, de passer quelques heures chez Marcel Gotlib, d’aller danser sur le pont d’Avignon avec Jim Lee ou encore de prendre le thé avec Mike Mignola, etc. Il y en a tant que je m’arrête là pour ne vexer les nombreux auteurs (et amis pour certains) admirés mais pas cités. Je prendrai un jour le temps de lister tous ces magnifiques créateurs que j’ai eu la chance de rencontrer.

    1 seule règle dans cette activité : ne jamais chroniquer un album que je n’aime pas. D’abord, je pense que mes goûts sont loin d’être universels, ils ont d’ailleurs changé avec les années. Ensuite, je préfère passer mon temps à défendre les BD qui le méritent plutôt qu’en perdre en déversant un flot de critiques sur un auteur qui, bien souvent, a fait les choses avec bonne foi.

    Pour ceux qui se demanderaient s’il n’y a pas conflit d’intérêt entre mes activité, ma ligne est claire. Evidemment, je ne chronique jamais les albums que j’édite moi-même. Parrallèlelement, je mets toujours autant de conviction à défendre un album paru chez un autre éditeur s’il me plait, peut-être plus même car je sais maintenant à quel point ce métier est difficile. Qu’il s’agisse de Soleil, de Gallimard, de Warum, de Diantre, de Paquet, de Drugstore ou des autres, je lis de tout avec un immense plaisir. Loin des histoires de concurrence et des règlements de compte, c’est ce plaisir que j’essaye de transmettre aux lecteurs.

  • Yannick Lejeune

    Bientôt ici un petit portrait pour en savoir plus sur l’auteur de ce blog.

  • Mes Livres

    Quelques livres que j’ai dirigés, écrits ou auxquels j’ai participé :

    CouvEpita
    • TIC 2025 : les grandes mutations, direction et introduction de l’ouvrage, 25 auteurs, FYP Editions 2009

    9782275025407FS

    • Contribution à l’ouvrage Mobilités.NET, Villes, transports et technologies face aux nouvelles mobilités sous la direction de Daniel Kaplan et Hubert Lafont, 72 auteurs, LGDJ 2004

    GuideXML

    • Le guide XML, Micro Application 2004

    VisualBasicNet

    • Cookbook Visual Basic .NET, co-écrit avec Vincent GUIGUI, Micro Application 2002

    WebServices

    • Les web services, co-écrit avec Aurélia Fermé, Micro Application 2001

    LangageXML

    • Le langage XML, co-écrit avec Alexandre PINHEL, Micro Application 2001

    LangageCSharp

    • Le langage C#, Micro Application 2001

  • Paulo Coelho, le Zahir, piratage et P2P

    PauloSi mes poches étaient assez grandes pour y mettre tout l'essentiel, on y trouverait toujours un exemplaire du Manuel du Guerrier de la lumière de Paulo Coelho pas très loin d'un vieux tome usé d'Illusions ou le Messie récalcitrant de Richard Bach.

    J'Manuel_guerrier_lumiereai rencontré Paulo Coelho au Virgin Megastore au cours d'une dédicace. La discussion n'a évidemment duré que quelques instants mais nous avons parlé de ma mère et il a prié pour elle. Je garde pour cet auteur un profond respect non seulement pour cela, pour ce par quoi il est passé mais surtout parce que ses livres ont souvent accompagné ma vie en répondant à mes questions.

    Zahir L'un de ses livres s'appelle Le Zahir, c'est le seul que je n'ai pas acheté dès sa sortie par confusion avec le Zaïre, thème qui m'interpelait peu. La semaine dernière, je dois avouer avoir passé un jeudi et un vendredi de merde, la tête embourbée par des préoccupations qui mettaient à mal tous mes efforts de concentration. J'ai donc cherché à fuire dans la lecture à défaut de ne pouvoir méditer… En allant racheter une Xème fois "L'amour dure 3 ans" de Beigbeider, je suis tombé sur Le Zahir qui était à coté et je l'ai acheté. En ouvrant les premières pages, j'ai souri en lisant (Les 22 premières pages sont disponibles en PDF en ligne, j'en copie donc un extrait) :

    "Zahir, en arabe, veut dire visible, présent, qui ne peut pas passer inaperçu. Un objet ou un être qui, une fois que nous l’avons rencontré, finit par occuper peu à peu toutes nos pensées, au point que nous ne parvenons plus à nous concentrer sur rien. Il peut signifier la sainteté, ou la folie."

    Tout était dit, c'était le bon livre. Et la lecture de ce Zahir n'a fait que le prouver. Fin de la pause mystique.

    Ce qui m'a amené à partager cela avec vous c'est d'abord l-habitude de voir des signes là où d'autres ne perçoivent que des coincidences mais aussi la dernière note du blog de Paulo Coelho qui s'appelle "D'ami à ami" et que je trouve sufisamment déroutante pour vous la signaler. Dans sa note, celui-ci parle de PeerToPeer. C'est assez étonnant de voir avec quel recul, quelle curiosité et quelle paix, cet auteur qui doit sa fortune au copyright approche le piratage de son prochain livre au travers de la vision de sa nièce :

    "Qu’est-ce que la culture de l’Internet ? D’après elle, vous avez des droits fondamentaux à l’information et au plaisir. Si vous avez de l’argent pour acheter un livre, achetez-le – il est beaucoup plus agréable de lire sous la forme imprimée. Si vous n’en avez pas, vos droits sont les mêmes – et il faut trouver un moyen de les exercer.

    Comment ? Il existe sur la Toile une zone bizarre, appelée en anglais « Peer2Peer ». J’ai cherché une traduction (dans un dictionnaire gratuit sur Internet), et cela signifie plus ou moins « d’ami à ami ».

    Comment cela a-t-il commencé ? Ma nièce a la réponse sur le bout de la langue. Au début, c’était l’envie de discuter avec les autres. Ensuite, est venu le besoin de discuter avec plusieurs personnes en même temps. Mais discuter ne suffit pas – il faut montrer la musique, partager le livre ou le film que l’on aime. Quand il n’y avait aucune loi à ce sujet, ces informations étaient échangées librement. Enfin, quand l’industrie du divertissement s’en est rendu compte et que la répression a commencé, les jeunes sur Internet ont toujours réussi à garder une étape d’avance, et la chose continue.

    Le concept aussi a changé : avant, il s’agissait de partager avec les amis quelque chose que l’on admirait. Maintenant, mettre à la disposition de ceux qui la veulent une chose dont on pense qu’elle doit être partagée."

    Je suis curieux de savoir ce que vous en pensez…