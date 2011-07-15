En Bande Dessinée, je suis :

Directeur de Collection aux éditions Delcourt

Scénariste

Créateur et organisateur du Festiblog

Chroniqueur BD pour la presse spécialisée

1) Directeur de collection chez Delcourt

En juillet 2009, j’ai rejoint l’équipe des éditions Delcourt en tant que directeur de collection (ont dit aussi éditeur externe). Depuis, j’ai suivi des projets très différents et travaillé avec de nombreux auteurs que j’adore. Je ne m’occupe que d’un petit nombre d’albums afin de pouvoir y apporter toute mon attention. Parrallèlement, je mène pour les éditions Delcourt la réflexion sur la création numérique, un cheminement que j’ai entamé avec l’album hybride papier/numérique 3 secondes.

Les albums dont je suis l’éditeur :

Hors Collection : 3 secondes de Marc-Antoine Mathieu, Idées reçues et corrigées d’Eric Dérian, Y. Lejeune et Jean-Philippe Peyraud (cf ci-dessous).

3 secondes de Marc-Antoine Mathieu, Idées reçues et corrigées d’Eric Dérian, Y. Lejeune et Jean-Philippe Peyraud (cf ci-dessous). Collection Mirages : La page blanche de Boulet et Pénélope Bagieu.

La page blanche de Boulet et Pénélope Bagieu. Collection Humour de Rire : L’actu en patates (tomes 1 et 2) de Martin Vidberg, Les petites histoires viriles de Jeromeuh, Les ordinateurs – manuel de survie de Lapuss et Danilo Loizeda, Le couple – manuel de survie de Ced et Lychen.

Actuellement, je travaille avec joie sur les prochains albums de Marie Pavlenko et Teresa Valero, Cédric Mayen et Arnaud Tribout, Lucile Gomez, Fabien Toulmé…

Même si j’ai déjà quelques projets en cours, je suis toujours à la recherche de projets BD, de scénaristes ou de dessinateurs de talents. N’hésitez pas à m’envoyer vos projets par email.

2) Scénariste

Mon premier album « Idées reçues et corrigées » (7 novembre 2012) a été l’occasion de me confronter à l’écriture de scénarios. Pour cela, j’ai eu la chance d’être aidé par mon grand ami Eric « Turalo » Dérian qui a un peu plus de 20 ans de métier derrière lui. Pour mettre nos idées en image, j’ai également eu le plaisir de voir le projet accepté par Jean-Philippe Peyraud, dessinateur de nombreux albums que j’adore.

3) Créateur et organisateur du Festiblog

En 2005, j’ai créé le Festival des Blogs BD et du Webcomics, plus communément appelé le Festiblog. Cet événement vise à permettre la rencontre « In Real Life » entre les auteurs de BD en ligne et leurs lecteurs. La découverte se fait principalement au travers de nombreuses séances de dédicaces et de diverses animations (concours de dessin, expositions de planche de BD, etc…). J’ai voulu cet événement à l’image des relations dans la blogosphère BD : gratuit, direct, et grand public. Il est organisé à titre bénévole, toute l’aide des sponsors est investie dans l’accueil des auteurs et du public. Depuis 3 ans, Michael Cesneau co-organise l’événement à mes cotés, et depuis 2 ans, l’équipe a trouvé sa forme finale avec l’arrivée d’Anais Zeiliger. A eux s’ajoute une douzaine d’amis pendant les 2 jours du Festival. En 2009, nous avons reçu près de 200 dessinateurs et environ 7000 visiteurs.

4) Chroniqueur BD pour la presse spécialisée

Jusqu’ici, j’aurais écrit sur la BD dans Bédéka, Bulldozer, dBD, Zoo. Je continue à écrire dans ce dernier.

Il y a dans ce parcours de magnifiques rencontres, par livres interposés bien sûr, mais surtout en personne. Parmi celles-là, et de manière non exhaustive, j’ai eu la chance de longuement interviewer Alan Moore, de passer quelques heures chez Marcel Gotlib, d’aller danser sur le pont d’Avignon avec Jim Lee ou encore de prendre le thé avec Mike Mignola, etc. Il y en a tant que je m’arrête là pour ne vexer les nombreux auteurs (et amis pour certains) admirés mais pas cités. Je prendrai un jour le temps de lister tous ces magnifiques créateurs que j’ai eu la chance de rencontrer.

1 seule règle dans cette activité : ne jamais chroniquer un album que je n’aime pas. D’abord, je pense que mes goûts sont loin d’être universels, ils ont d’ailleurs changé avec les années. Ensuite, je préfère passer mon temps à défendre les BD qui le méritent plutôt qu’en perdre en déversant un flot de critiques sur un auteur qui, bien souvent, a fait les choses avec bonne foi.

Pour ceux qui se demanderaient s’il n’y a pas conflit d’intérêt entre mes activité, ma ligne est claire. Evidemment, je ne chronique jamais les albums que j’édite moi-même. Parrallèlelement, je mets toujours autant de conviction à défendre un album paru chez un autre éditeur s’il me plait, peut-être plus même car je sais maintenant à quel point ce métier est difficile. Qu’il s’agisse de Soleil, de Gallimard, de Warum, de Diantre, de Paquet, de Drugstore ou des autres, je lis de tout avec un immense plaisir. Loin des histoires de concurrence et des règlements de compte, c’est ce plaisir que j’essaye de transmettre aux lecteurs.