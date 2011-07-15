Petit résumé (en cours d’écriture) des magazines pour lesquels j’ai écrit :
DANS BÉDÉKA (2004-2005)
L’expérience Bédéka est ma première incursion dans l’univers de la presse magazine BD. J’y ai rencontré pas mal de gens qui sont aujourd’hui des camarades. Parmi ceux-là, le rédac-chef de la seconde période du magazine, Nicolas Adolphi, avec qui j’ai travaillé dans l’univers du web par la suite et qui est devenu mon ami pour toujours.
Quelques productions notables dans Bédéka :
Interviews
- N°02 – Marvellous Marvel ! – Interview de Joe Quesada qui en profita pour m’offrir un magnifique cadeau d’anniversaire au Lutetia et de Chris Claremont… Chris Claremont quoi ! Le père des X-Men, époque sacrée !
- N°03 – Rhââ Gotlib – Interview de Marcel Gotlib réalisée chez lui, un immense souvenir.
- N°04 – Jeph Loeb, le super–héros du scénario – Jeph Loeb, monsieur Batman Long Halloween (mais aussi Smallville), rencontre un peu avant la mort de son talentueux fils, triste occasion de nos derniers contacts par la suite.
- N°10 – Mike Mignola, un garçon d’enfer – Mike Mignola dans un hotel, pour le thé, grâce à mon pote Thierry Mornet.
- N°11 – Alan Moore, le magicien du comics – Une interview avec Alan Moore par téléphone qui devait durer 45mn et qui a finalement duré presque 2h, la dernière partie étant une discussion totalement débridée sur l’occultisme. Magique. Mythique.
- N°12 – Jeff Smith, auteur d’une série vraiment trop bonne – Jeff Smith, l’excellent Papa de Bone, par téléphone aussi.
- N°14 – Stan Lee 2005 – Stan Lee en train de me parler de ses projets pour Pamela Anderson, surréaliste…
- N°17 – Ric Hochet, 50 ans au Tibet – Rencontre avec Tibet, une interview qui sonnait étrange parmi tous ces auteurs de comics, mais quel grand monsieur.
- N°19 – Jean–David Morvan, dossier SF – Jean-David Morvan répondant avec précision à mes questions sur la culture SF, par téléphone, tout en finissant les niveaux de je-ne-sais-plus-quel-jeu vidéo et en faisant autre chose, Jean-David n’est pas totalement humain.
Dossiers (ce qui est assez amusant, c’est que les sujets sont encore d’actualité)
- N°07 – Superman–Spirou VS Pikachu–Sangoku – Un dossier sur la BD fusion et sur les ponts entre comics et manga.
- N°15 – Avec l’épisode III, de la BD, tu liras – Un dossier spécial BD Star Wars avec interviews de Jan Duursema, Ron Marz, John Ostrander
- N°17 – A suivre… Peut–être… – Une enquête sur les BD qui s’arrêtent au tome 1, qui n’ont jamais de suite ou qui ne sont pas finies.
- N°18 – Voyage dans la blogosphère… – Un premier article dans lequel j’essayais de montrer la diversité de la blogosphère et de mettre en avant les talents qu’on y trouvait. Je pense que tous ceux repérés dans cet article ont été édités depuis.
A tout cela se sont ajoutés quelques articles divers (S’offrir une planche originale de comics, Où trouver de l’occasion ?…), des participations aux dossiers communs sur Angoulême, la SF et surtout, plus d’une centaine de critiques d’albums, toutes positives, à part une, car je ne souhaitais parler que d’albums que j’avais envie de défendre.